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Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi

İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.

Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi

İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.

Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştuğu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.

(FOTĞRAF)

DHA

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