Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

Olay İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan yolcu minibüsünün şoförü Servet Karaaslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

İddiaya göre, seyir halindeki 34 M 5122 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün şoförü Servet Karaaslan'a, bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Karaaslan, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüste olduğu belirtilen 1 yolcu da kazada hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sağlık ekipleri, yaralı Karaaslan'ı ve yolcuyu olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Servet Karaaslan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.