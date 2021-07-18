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  3. Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

Pendik'te seyir halinde olduğu esnada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü Servet Karaaslan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

Olay İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan yolcu minibüsünün şoförü Servet Karaaslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

İddiaya göre, seyir halindeki 34 M 5122 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün şoförü Servet Karaaslan'a, bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

Saldırıda yaralanan Karaaslan, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüste olduğu belirtilen 1 yolcu da kazada hafif şekilde yaralandı.

Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sağlık ekipleri, yaralı Karaaslan'ı ve yolcuyu olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Servet Karaaslan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pendik'te dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Servet Karaaslan hayatını kaybetti!

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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