Pendik'te Dünya Masa Tenisi Gününde efsane turnuva!

Pendik Belediyesi, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü nedeniyle 11-17 yaş arası sporsever gençlerin katılım gösterdiği bir masa tenisi turnuvası tertip etti. Pendik Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcularının da yer aldığı turnuvaya katılanlara Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütcü tarafından ödül verildi.

6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Pendik Belediyesi, 11-17 yaş arası kız ve erkek çocukların katıldığı bir masa tenisi turnuvası düzenledi. Pendik Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcularının da yer aldığı yapılan bu özel etkinlikte birbirleriyle eşleşen çocuklar kıyasıya mücadele etti. Öncesinde ısınma maçlarının oynandığı turnuvaya Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütcü de katıldı.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULDU

Koronavirüs tedbirlerinin eşliğinde yapılan maçların ardından turnuva sonunda Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütcü, sporcu çocukları tebrik ederek turnuvaya katılanlara madalyalarını takdim etti.