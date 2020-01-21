Pendik'te düzenlenen İdlib'e Destek kampanyası gün geçtikçe büyüyor

İlçedeki 22 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek başlattığı “İdlib'e Destek İnsanlığa Destek” kampanyasına katılım yoğunlaştı. Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Suriye`nin İdlib kentinde savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyasında yardımlar ayni ve nakdi olarak kabul ediliyor. Nakdi yardımlar Türkiye Kızılay Derneği Pendik Şubesi'nin TR19 0001 2009 8690 0016 0001 29 numaralı Halkbank hesabına yapılabiliyor. Bebek Bezi, Bebek Maması, Hazır Konserve, Kuru Gıda, Hijyen Malzemeleri, Giyilebilir durumda Kışlık Kıyafet, Bot, Çizme ve Battaniye gibi ayni yardımlar ise Pendik Belediyesine ait kültür merkezlerinde toplanıyor. Kampanya 27 Şubat'a kadar sürecek.

Öncelikli İhtiyaç Malzemeleri

Bebek Bezi

Bebek Maması

Hazır Konserve

Kuru Gıda

Hijyen Malzemeleri

Giyilebilir durumda Kışlık Kıyafet

Bot ve Çizme

Battaniye

Yardım Malzemesi Teslim Noktaları

1. Ahmet Yesevi Mh. – Ahi Evran Kültür Merkezi

2. Bahçelievler Mh. Etkinlik Çadırı (Eski İmam Hatip Arkası)

3. Batı Mh. - Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

4. Çamçeşme Mh. – Arif Nihat Asya Kültür Merkezi

5. Çamlık Mh. – Aydos Spor Kompleksi

6. Çamlık Mh. – Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi

7. Doğu Mh. - Atatürk Kültür Merkezi

8. Doğu Mh. - Neyzen Tevfik Sanat Evi

9. Dumlupınar Mh. – Hamid Aytaç Kültür Merkezi

10. Esenler Mh. – Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi

11. Güllübağlar Mh. - Hüseyin Vassaf Bilgi Evi ve Spor Merkezi

12. Güzelyalı Mh. - Güzelyalı Semt Konağı

13. Kavakpınar Mh. – Ahmedi Hani Kültür Merkezi

14. Kurtköy Mh. - Kurtköy Semt Konağı

15. Sülüntepe Mh. - Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

16. Velibaba Mh. - Akşemseddin Kültür Merkezi

17. Velibaba Mh. – Ali Ulvi Kurucu Bilgi Evi ve Spor Merkezi

18. Yeni Mh. – Yeni Mahalle Semt Konağı

19. Yenişehir Mh. – Yahya Kemal Beyatlı Kütüphane ve Spor Merkezi

20. Yeşilbağlar Mh. – Yeşilbağlar Spor Kompleksi