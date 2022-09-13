Pendik'te eğitim öğretim dönemi heyecanı! Öğrenciler tören ile karşılandı!

2022-2023 eğitim döneminin başlaması tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla karşılandı. Pendik'teki çocukların heyecanına ortak olmak isteyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de okulların ilk günün dolayısıyla Pendik Mustafa Kutlu İlkokulu'na giderek çocukların heyecanına ortak oldu ve onlarla vakit geçirdi.

"ONLARA NE KADAR HİZMET VERSEK AZDIR"

Mustafa Kutlu İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı açılış konuşmasında "Dün Cumhurbaşkanımızın Sancaktepe’de resmi olarak törenle açtığı bu eğitim öğretim yılının sıhhat ve selamet içinde geçmesini diliyorum. Çocuklarımız geleceğimizdir, onlara ne kadar hizmet versek azdır. Devlet-veli-öğretmen-öğrenci iş birliği içerisinde çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmamız lazım. Pendik’te bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız için asli görevimizi yerine getiriyoruz.” dedi.

Açılış törenine ayrıca Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya’nın ilk ders zilini çalmasının ardından Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz da katılım gösterdi.