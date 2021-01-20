Pendik’te erkek cesedi paniği!
Pendik Sahili'nde denizde hareketsiz duran bir kişinin vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri cesedi karaya çıkartarak incelemelerde bulundu. 60 yaşındaki Servet Celep'e ait olduğu öğrenilen ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.
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20 Ocak 2021 Çarşamba 10:11
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