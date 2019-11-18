SON DAKİKA
SAYISAL LOTO
ŞANS TOPU
ON NUMARA
SÜPER LOTO
MİLLİ PİYANGO
NÖBETÇİ ECZANE
NAMAZ VAKİTLERİ
SEÇİM SONUÇLARI
GAZETELER
GÜNDEM
SİYASET
OTOMOBİL
SPOR
MAGAZİN
KOMİK
TEKNOLOJİ
DÜNYA
Kategoriler
Bilim Teknoloji
Biyografi
Çalışma Hayatı
Din
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gündem
İç Haberler
Magazin
Sağlık
Siyaset
Spor
Yemek Tarifleri
Foto Galeri
Dini Bilgiler
Dünya
Faydalı Bilgiler
Gündem
Hayvanlar
Kültür ve Sanat
Magazin
Otomobil
Sağlık
Siyaset
Spor
Teknoloji
Web TV
Dünya
Gündem
Komik
Magazin
Otomobil
Siyaset
Spor
Teknoloji
Diğer
Yazarlar
Manşetler
Son Dakika Haberleri
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsakiye
İstanbul Nöbetçi Eczaneleri
Sitene Ekle
İletişim
WEB TV
GÜNDEM
Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası! Mahalle savaş alanına döndü
Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası! Mahalle savaş alanına döndü
Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı.
18 Kasım 2019 Pazartesi 09:01
VİDEOYA
YORUM KAT
Benzer Videolar
Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası! Mahalle savaş alanına döndü
Nuray Sayarı'dan dileklerinizin gerçekleşmesi için maydanoz ritüeli
Pendik'teki silahlı saldırıda görgü tanıkları konuştu
Düzce'de halk otobüsü yandı
Ankara'da mağaza açıldı! Yaşanan izdihama çevik kuvvet çağrıldı
ALES hakkında bilinmesi gerekenler!
Sarı Yelekliler tekrardan ortaya çıktı! Fransa'da ortalık karıştı
Bakan Erdoğan'dan EYT sorularına son nokta: ''Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum''
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi geldi
Canan Karatay, zeytinyağı içti! Faydalarını saymakla bitiremedi
VİDEOYA YORUM KAT