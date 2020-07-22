Pendik'te eşine sinirlenen şahıs evini yaktı!
Pendik'te eşiyle sorunları olan bir kişi, gece vakti evde kimse yokken evin içine yanıcı madde atarak evini yaktı. Çıkan alevler ve patlama seslerini gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Geçtiğimiz günlerde Pendik Kavakpınar Mahallesinde eşiyle tartışan bir şahıs, öfkesine yenik düşünce evini ateşe verip kaçtı. Çıkan yangını fark eden mahallelinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine yangın, kısa bir sürede söndürüldü. olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Evini kundaklayan İsmail A. isimli şahsı polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Yangına müdahale edelim derken kendilerini yaktılar!
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