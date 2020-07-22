Pendik'te eşine sinirlenen şahıs evini yaktı!

Pendik'te eşiyle sorunları olan bir kişi, gece vakti evde kimse yokken evin içine yanıcı madde atarak evini yaktı. Çıkan alevler ve patlama seslerini gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.