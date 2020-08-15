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Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Pendik’te alkollü olan otomobil sürücüsü seyir halinde olan sebze yüklü kamyonetin altına girdi. Kazanın etkisiyle kamyon devrilirken otomobil içerisinde bulunan 1 kişi araç içinde sıkıştı. Kaza da 1 ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Pendik'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken, otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Olay saat 04.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu Kaynarca köprüsü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olan 34 VG 3084 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Arslan aynı istikamette seyir eden 34 YYS 84 plakalı Beşir Kara idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Çarpmanın etkisiyle hızlı olan otomobil kamyonetinin altına girdi. Kazanın etkisiyle sebze yüklü olan kamyon takla atıp devrildi. Kazayla birlikte kamyonette bulunan 2 kişi ve otomobil de bulunan 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan bir bayan ise ağır yaralandı. Kamyonda bulunan sebze ve meyveler ise yola savruldu.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan bayanı uzun uğraş sonucu çıkardı. Otomobil ve kamyonda bulunan diğer yaralılar ise kendi imkanları ile çıkarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hasteneye kaldırıldı.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Kazaya neden olan 34 VG 3084 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Arslan ise 211 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan kazaya karışanların yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kapan trafiği tekrar açtı. Araçlarda oluşan hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

Öte yandan kaza sonrası araçlar kaldırılırken olay yerinde vatandaşların eşyalarını arayan gece kartalları olarak adlandırılan bekçilerden biri araçtan yola düşen bayrağı fark etti. Yerde duran bayrağı alıp katlayan bekçi bayrağı cebine koydu. Bekçinin göstermiş olduğu bu duyarlı davranıp gözlerden ise kaçmadı.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!
Olay yerine gelen meraklı kalabalık cep telefonları ile olay anını görüntülemek istedi. Polis ve bekçilerin ikazına rağmen meraklı kabalalık emniyet ekiplerine zor anlar yaşattı.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

"TAKSİ ÇOK HIZLIYDI"

Olay görgü tanıklarından olan bir vatandaş ise," taksi çok hızlı arkadan gelip kamyona vurdu. Vurmanın etkisiyle kamyonu devirde. Otomobilde bulunan bayan ise çok ağır yaralıydı araç içinde sıkıştı. Diğer yaralı vatandaşları araç içinden biz çıkardık" diye konuştu.

Pendik'te feci kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Yaralılar var!

"ŞOFÖR ALKOLLÜYDÜ"

Bir diğer görgü tanığı Volkan Turhan ise, "Şoför alkollüydü. Araba zikzak yapıyordu. Ondan sonra ambulans geldi götürdü yaralıları. Yanında bir kadın oturuyordu, arka koltukta da başka biri. Bayan ağır yaralıydı. Şoförde bir şey yoktu, ayakta tedavi gördü" diye konuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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