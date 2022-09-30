Pendik'te film sahnesi gibi olay! Öfkeli adam nişanlısını silahla rehin aldı, genç kadın ikna çalışmaları ile kurtarıldı!

İstanbul Pendik'te, özel bir hastanenin otoparkında yaşanan rehine krizi, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Pendik'te film sahnesi gibi olay! Öfkeli adam nişanlısını silahla rehin aldı, genç kadın ikna çalışmaları ile kurtarıldı!

Gece saat 00:30 sularında Pendik Kurtköy'de meydana gelen olayda iddia edilene göre M.Ç. isimli şahıs, çalışmış olduğu fabrikadan iki hafta önce çıkarıldı. Nişanlanma aşamasında olan M.Ç., müstakbel nişanlısı D.A.'nın bilgi işlem görevlisi olarak çalıştığı hastaneye gelerek genç kadın ile görüşmek istedi. Görüşme istediğine olumsuz yanıt alınca gerginlik yaşandı.

Pendik'te film sahnesi gibi olay! Öfkeli adam nişanlısını silahla rehin aldı, genç kadın ikna çalışmaları ile kurtarıldı!

SİLAHLA İKİ EL ATEŞ AÇTI

Görüşme teklifine olumsuz yanıt alınca öfkelenen genç, yanında getirmiş olduğu silahla hastaneye girerek D.A.'yı zorla otoparka indirdi.

Önce havaya iki el ateş açan daha sonra da silahı sevgilisinin başına dayayan M.Ç., hastanede bulunan herkese korku dolu anlar yaşattı.

Pendik'te film sahnesi gibi olay! Öfkeli adam nişanlısını silahla rehin aldı, genç kadın ikna çalışmaları ile kurtarıldı!

1 SAATTE İKNA EDİLDİ

Olayın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine bekçi ve polisler müdahale etmek için hastaneye intikal etti. Yaklaşık bir saat boyunca ikna çalışmalarını sürdüren ekipler genç kadını kurtarmayı başardı.

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