Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!

Pendik Belediyesi'nin yıllardır öncülük ettiği Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nda “Kumdan Sanata” adlı sergi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı.

Rukiye Karapunar
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Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!

Pendik Belediyesi tarafından her sene düzenli olarak gerçekleştirilen Geleneksel Sanatçılar Buluşması bu yıl da devam ediyor. Bu yıl 17.'sinin düzenlendiği buluşmalarda "Kumdan Sanata" adlı sergi açıldı. Sergide sene boyunca eğitim alan öğrencilerin el emekleri ile hazırladıkları eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!

BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN'DE KATILIM GÖSTERDİ

31 sanatçının eserlerinin sergilendiği sergiye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür ederek etkinlik sonunda Prof. Dr. Önder Küçükerman ve Oktay Güner’e ömür boyu yaşam ödülü, diğer tüm sanatçılara da hediye takdim etti. Sergi açılışına Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Müsteşarı Behüciddin Şehabi de katıldı.

Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!

SERGİ 9 EKİM'E KADAR GÖSTERİMDE

Küratörlüğünü Gültekin Çizgen’in yaptığı sergide ağırlık olarak füzyon ve cam altı tekniğiyle yapılmış eserler sergilenirken Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde açılmış olan sergi 9 Ekim Pazar gününe kadar gösterimde olacak.

Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!Pendik'te Geleneksel Sanatçılar Buluşması devam ediyor! Kumdan Sanata adlı sergi açıldı!6315f52033a5b-dsc-6816.jpg6315f52157647-dsc-6821.jpg

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