Pendik'te genel bakım çalışmalarına son hız devam ediliyor!

Çevredeki park ve bahçelerdeki çalışmalarını koronavirüs döneminde de son hız devam eden Pendik Belediyesi bu kapsamda ilçe genelindeki oturma gruplarından spor ünitelerine, salıncaklardan çöp kutularına tüm donatıları elden geçirerek yeniliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, “Genel Bakım Çalışması” kapsamında kentte Pendik Belediyesine ait tüm parkları elden geçiriyor. Parklardaki üniteleri elden geçiren ekipler aynı zamanda parklardaki ağaçları budayıp zemin iyileştirmesi yapıyor. Genel Bakım Çalışması, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de sürdürülüyor. Tüm bu çalışmayla vatandaşlar parklardan daha konforlu ve güven içinde yararlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARA BÖLGE BÖLGE DEVAM EDİLİYOR

Geçen hafta Çınardere, Velibaba, Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde çalışan belediye ekipleri bu hafta5. bölge olan Güzelyalı, Orhangazi, Fatih, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahallelerindeki parklarda “Genel Bakım Çalışması” yapacak. Bakım yapılacak 5. Bölgedeki parkların listesi fotoğraflarda yer alıyor.