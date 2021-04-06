Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Adana'da, ülkeye yasa dışı sokularak beslenen timsaha el konulduBaşuzman Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahaleDünyada yeni kriz: Minerva Nike gemisi karaya oturdu, Süveyş Kanalı'nda trafik yine durdu!Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor-Antalyaspor maç heyecanıRamazan ayında camiler açılacak mı 2021? Ramazanda camiler açık olacak mı 2021?Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktıİnsanlık asırlardır mücadele ediyordu, korona bir yılda bitirdi! Grip olmak tarihe karıştı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!

Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!

Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAP Derneği işbirliğiyle her yıl düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması bu yılda ilçedeki ilk ve ortaokullarda devam ediyor. 18 Haziran'a kadar sürecek yarışma sonucunda en çok pil toplayıp kazanan okullara ödülleri takdim edilecek.

Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!

Her sene Pendik'teki ilk ve ortaokullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması bu yıl da ilçe genelindeki okullarda sürdürüyor. Yarışma sonunda toplanan piller geri dönüşüme kazandırılırken yarışmayı kazanan okullara da ödülleri verilecek.

Atık Pil Toplama YarışmasıPendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAP Derneği işbirliği çerçevesinde bu yılda okullar arasında düzenlenecek. 18 Haziran tarihine kadar sürdürülecek yarışma sonucunda her okulda atık pil kumbaralarında toplanan piller belediye tarafından alınarak ekonomiye geri kazandırılacak.

Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!

ÇOCUKLAR GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR

Çocuklara da geri dönüşüm bilincinin kazandırılması amaçlanan yarışmada en çok pil toplanan okullara da ödülleri verilecek. Verilen ödüller arasında her 50 kg’lık atık pil için okullara futbol, basketbol ve voleybol topundan oluşan set yer alıyor. Ayrıca 250 kg ve üstü pil toplayanlara ise hem eğlendirici hem de öğretici STEM Robotik Kodlama Eğitim Seti hediye ediliyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT