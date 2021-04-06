Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!

Her sene Pendik'teki ilk ve ortaokullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması bu yıl da ilçe genelindeki okullarda sürdürüyor. Yarışma sonunda toplanan piller geri dönüşüme kazandırılırken yarışmayı kazanan okullara da ödülleri verilecek.

Atık Pil Toplama Yarışması, Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAP Derneği işbirliği çerçevesinde bu yılda okullar arasında düzenlenecek. 18 Haziran tarihine kadar sürdürülecek yarışma sonucunda her okulda atık pil kumbaralarında toplanan piller belediye tarafından alınarak ekonomiye geri kazandırılacak.

ÇOCUKLAR GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR

Çocuklara da geri dönüşüm bilincinin kazandırılması amaçlanan yarışmada en çok pil toplanan okullara da ödülleri verilecek. Verilen ödüller arasında her 50 kg’lık atık pil için okullara futbol, basketbol ve voleybol topundan oluşan set yer alıyor. Ayrıca 250 kg ve üstü pil toplayanlara ise hem eğlendirici hem de öğretici STEM Robotik Kodlama Eğitim Seti hediye ediliyor.