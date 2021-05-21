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Pendik'te geri dönüşüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara mucize yaratıyor!

Pendik Belediyesi'nin 2015 yılında başlattıkları Atık Yağ Toplama Projesiyle ilçe genelinde geri dönüşüme büyük destek veren Pendikli vatandaşlar, bu sayede Pendik'te hem geri dönüşüme katkı sağlamış hem de ihtiyaç sahibi bir aileye yardım etmiş oldu.

Pendik'te geri dönüşüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara mucize yaratıyor!

“Bitkisel Atık Yağlar Markete, Destek Geleceğe” adlı Türkiye’de ilk olan projeyle Pendik genelinde atıklar geri dönüşüme geri kazandırılmaya devam ediliyor. Vatandaşların büyük desteğiyle toplanıp geri dönüştürülen bu atıklar, aynı zamanda yardıma muhtaç bir ailenin ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Pendik Belediyesinin Atık Yağ Toplama Projesinde tekrar kullanılamayan bitkisel atık yağları belirlenen noktalarda toplanıyor. Özel konteynırlarda toplanan atık yağlar ekiplerce alınarak çeşitli işlemlerden geçtikten sonra doğaya zarar vermeden geri dönüştürülüyor. Vatandaşlar geri dönüşüme katkı sağlarken aynı zamanda bir aileye de destek olabiliyor.

Pendik'te geri dönüşüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara mucize yaratıyor!

ALIŞVERİŞ ÇEKLERİ YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE İLETİLİYOR

Muhtarlıklar ve Hakmar Express market şubelerinde bulunan konteynırlarda toplanan atık yağların her 100 litresi için yardım çeki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim ediliyor. Alışveriş çekleri daha sonra müdürlük görevlilerince belirlenen yardıma muhtaç ailelere iletiliyor. Bu sayede hem geri dönüşüm yapılıyor hem de yardımlaşma sağlanıyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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