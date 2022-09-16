Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler

Pendik İlçe Nüfus Müdürü Recep Sefi, ilçede görev yapan imamlara sağlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Gazetemize açıklama yapan Recep Sefi, imamların randevu almadan cumartesi günleri ilçe nüfus müdürlüğüne giderek ehliyet ve kimlik işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyledi.

Sefi, imamların kendileri dışında aile fertlerinin de işlemlerini yapabileceğini, bu durumun sadece Pendik'te olduğunu sözlerine ekledi.

NÜFUSMATİK HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Müdürlükte bulunan Nüfusmatik'ten yapılabilen işlemler hakkında bilgi veren Sefi, cihazdan randevu alınmadan ehliyet ve kimlik işlemlerinin yapılabileceğini ifade etti.

Nüfusmatik'ten randevu almadan işlem yapılabilmesi için bazı şartlar olduğunu ifade eden Sefi, kişinin yeni kimliğinin olması gerektiğini, bu kimliğin geçerlilik süresinin 2029 yılı veya sonrası olmasına dikkat çekti.