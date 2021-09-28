Pendik'te gururlandıran sevinç! Şampiyonun adı spor kompleksine verildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye boks tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Busenaz Sürmeneli’nin adının verildiği Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi, Pendik Yayalar Mahallesinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Pendik Belediyesi 12. spor tesisini Yayalar Mahallesi’nde törenle açtı. Törene İstanbul AK Parti Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Antrenörü Cahit Süme ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi katıldı.

''TÜM DÜNYA BU SESİ DUYSUN''

Açılışta konuşma yapan Başkan Ahmet Cin: “Pendik’te spor ve gençlik faaliyetleri yatırımlarımıza çok önem veriyoruz. Bu 12. spor tesisimiz. Kadın sporcularımızın ülkemize şampiyonluk getirmesi gençlerimize özgüven veriyor. Busenaz kardeşimiz bu görevi üstlenmiş. Biz de tesisimize onun ismini vererek yaşatmak istedik. Yumruğunuzun sesi hoş olsun ve tüm dünya bu sesi duysun!” ifadelerinde bulundu.

''BUSENAZ GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLACAK''

Sporseverlerin de katıldığı açılışta konuşmasını yapan İstanbul Milletvekili Erol Kaya: “Busenaz gibi bir değeri bulduğu için antrenörü Cahit Süme Hoca’mıza da çok teşekkür ederiz, bu madalyada onun emeği çoktur.” dedi. Sporu daima destekleyen Pendik Belediyesini kutlayan İlçe Başkanı Ali Şirin: “Pendik Belediyesi spor hususunda pek çok yatırım yapıyor. Ahmet Bey’i bu konuda tebrik ediyoruz. Tesisimizin ismi de çok güzel olmuş, Busenaz gençlerimize örnek olacaktır.” dedi.

''TÜRK ADINA BİRİNCİ OLMAK YAKIŞIR''

Spor kompleksine 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye boks tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Busenaz Sürmeneli’nin adı verildi. Törende duygusal anlar yaşanırken şampiyon Sürmeneli: “Türk adına birinci olmak yakışırdı ve şampiyon olarak bayrağımızı en yukarı taşıdım, dualarınız sayesinde. Tesise ismimi vererek beni gururlandırdınız, teşekkür ederim. İleride çocuklarıma gösterebileceğim bir yer oldu burası.” dedi. Açılış sonrası olimpiyat şampiyonu tesiste yer alan kum torbasında hünerlerini gösterdi.

''GENÇ YAŞTA BÜYÜK GURUR''

Sürmeneli’nin öğrendiği her şeyde payı olduğunu dile getirdiği antrenörü Cahit Süme, Busenaz için “Bu ülke çok şeyi hak ediyor. Biz sizle ve Busenaz’la birlikte ağladık. Bu ülkeye altın madalyalı bir sporcu kazandırmak için çok dua ettim.” ifadelerinde bulundu. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi ise “Kadının gücünü ve neler başarabileceğini gösterdi Busenaz. Genç yaşta adının bir spor kompleksine verilmesi de çok gurur verici.” diyerek şampiyonu alkışladı. Katılımcılar kurdele kesimi sonrasında kompleksi gezdi.

SPOR KOMPLEKSİNDE NELER VAR?

2 bin 326 metrekare alana sahip olan spor kompleksinde fitness salonu, pilates salonu, masa tenisi ve basketbol sahası yer alıyor.