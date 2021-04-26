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  3. Pendik’te hastane yangını panik yarattı, sağlık çalışanları müdahale etti

Pendik’te hastane yangını panik yarattı, sağlık çalışanları müdahale etti

Pendik'te bulunan özel bir hastanenin güç ünitelerinde çıkan yangın sebebiyle hastane binasına yayılan dumanlar kısa süreli paniğe yol açtı. Çıkan yangına ise ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile sağlık çalışanları yaptı.

Pendik’te hastane yangını panik yarattı, sağlık çalışanları müdahale etti

Pendik'te özel bir hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay saat 00.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zıpkın Sokak üzerinde bulunan Özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin güç ünitelerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan cihazdan çıkan dumanlar hastane binasının içerisine yayıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar sağlık çalışanları yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan cihazlara kontrollü şekilde müdahale gerçekleştirdi. Çıkan Yangında zarar gören kimse olmadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Pendik’te hastane yangını panik yarattı, Sağlık çalışanları müdahale etti

Pendik’te hastane yangını panik yarattı, Sağlık çalışanları müdahale etti

Pendik’te hastane yangını panik yarattı, Sağlık çalışanları müdahale etti

Pendik’te hastane yangını panik yarattı, Sağlık çalışanları müdahale etti

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