Pendik'te hayırseverler, bakkalların veresiye defterindeki borçları kapatıyor

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, hayırseverler maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödüyor.

Pendik Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ekonomik zorluk çeken vatandaşlara ve esnafa destek olmak için harekete geçti.

Belediye, hayırseverleri organize ederek esnafta biriken veresiye defterlerindeki borçların kapatılmasına vesile oluyor.

İlçede başlatılan "Pendik Gönüllüsü Projesi" kapsamında, ilçe genelindeki 59 bakkala görüşüldü. Şu ana kadar 15 bakkaldaki veresiye defterlerindeki borçlar kapatıldı.

Veresiye defterlerindeki borçların ödendiği bakkalın camına ise "16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bu işletmenin veresiye defterindeki tüm borçlar, Pendik Belediyesi ve Pendik gönüllüsü hayırseverler tarafından ödenmiştir." yazısı asılıyor.





Kaynak: AA