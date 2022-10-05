Pendik'te Hayvanları Koruma Günü etkinliği! Çocuklar "Satın almayın sahiplenin" mesajı verdi!

Pendik Belediyesi her sene geleneksel olarak düzenlediği “Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında Pendik Çarşı'da bir etkinlik düzenledi. Pendikli çocukların da katılım sağladığı etkinlikte sokak hayvanlarına yönelik muayene, tedavi, aşılama ve mama dağıtımı işlemleri gerçekleştirildi.

"SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN"

Çeşitli işlemlerin yapıldığı önemli günde ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik de bir sergi düzenlendi. Pendikli çocukların da katılım gösterdiği etkinlikte Pendik Belediyesinin hediye ettiği boyama kitaplarını alan çocuklar, sahildeki kedi evlerindeki mama kaplarını doldurdu.

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Kedileri seven hayvansever çocuklar, etkinlik sonunda “Satın almayın sahiplenin” mesajını verdi.