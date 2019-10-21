Pendik'te herkes tarafından merakla bekleniyor! Kayıt için 24 Ekim son gün

Birbirinden heyecanlı yarışlara sahip olacak Pendik Cumhuriyet Kupası Yarışları'nın bu yıl ikincisi düzenleniyor. Katılımcılar, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Bisiklet, Paten, Kaykay ve Scooter Kategorilerinde mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs Gençlik Günleri ve Pendik Cumhuriyet Kupası Yarışları kapsamında olmak üzere iki kez düzenlenen Pendik Bisiklet Festivali (PenBis Fest’19) için kayıtlar şimdiden önceki yılların kayıt sayılarını geçti. Bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek büyük heyecan oluşturan bisiklet yarışları için kayıtlar tamamlandığında bugüne kadarki en yüksek katılımlı yarış olması bekleniyor. Organizasyonun en dikkat çekici ve özel yarışları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da anne-bebek ve tekerlekli sandalye yarışları olacak.

Kayıtlar 24 Ekim’e kadar devam ediyor

Cumhuriyet Kupası Yarışları yine birbirinden heyecanlı yarışlara sahne olacak. Daha önce düzenlenen bisiklet ve paten yarışlarının yanı sıra spor tutkunları bu yıl ilk kez kaykay ve scooter kategorilerinde de yarış heyecanı yaşayacak. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek yarışlar için kayıtlar 24 Ekim’e kadar www.pendik.bel.tr adresi üzerinden devam ediyor. Bisiklet kategorisinde Pendik’te ikamet şartı aranırken diğer kategorilerde tüm ilçelerden başvuru yapılabiliyor.

İnternet sitesi üzerinden kaydını tamamlayan katılımcılar, Pendik Sahil Meydanı’nda kurulan stanttan göğüs numaralarını ve formalarını teslim alabilecek. Yarışlarda dereceye giren ilk dört katılımcıya bisiklet, ilk ona giren katılımcıya spor seti ve yarışa katılan tüm katılımcılara da hatıra madalya hediye edilecek.