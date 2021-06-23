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  3. Pendik'te heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

Pendik'te heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

Pendik satranç turnuvası heyecanı yaşandı. 272 öğrenci katıldığı turnuvada çocuklar en iyi hamleyi yapabilmek için ter döktü.

Pendik'te heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

Heyecanlı Turnuva sona erdi. Çocuklar Pendik Okullar Arası Online Satranç Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi. 74 okuldan 272 öğrenci katıldığı turnuva için düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

TURNUVALAR İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Mayıs ayında başlayan Pendik Okullar Arası Online Satranç Turnuvası için Pendik Millet Bahçesi’nde ödül töreni düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 7-18 yaş arası ilkokul, ortaokul, lise ve okullar kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Pendikte heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

Etkinlikte toplamda 24 okul ve 34 öğrenci madalya, kupa ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu. Turnuvada ilkokul kategorisinde Özel Kurtköy Uğur İlkokulu, ortaokulu kategorisinde Kılıçaslan Ortaokulu, lise kategorisinde ise Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi birincilik elde etti.

Pendikte heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

Pendikte heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

Pendikte heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılar

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