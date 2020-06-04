Pendik'te Hoşgeldin Bebek Kampanyası yeniden başladı!

Alınan önlemler kapsamında salgın riskinden ara verilen Hoşgeldin Bebek Kampanyası için başvurular internet üzerinden tekrardan başladı. Başlatılan bu kampanya ile Pendik Belediyesi, hem yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor hem de aileler ziyaret edlerek hediyeleri takdim ediliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ara verilen Hoşgeldin Bebek Kampanyası yeniden başladı. Gerçekleştirilen ilk ziyaret, üçüz kardeşlere oldu. Ailenin mutluğuna ortak olunduğu ziyarette her bir kardeşe birer paket hediye edildi. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Pendik Belediyesi tarafından yürütülen kampanya kapsamında aylık ortalama 550 aile ziyaret ediliyor.

''İNTERNETTEN BAŞVURULAR YAPILIYOR''

“Hoşgeldin Bebek” hediyesi için online başvuru yaparak sisteme kayıt olmak gerekiyor. Başvurular, Pendik Belediyesinin resmi internet sitesi pendik.bel.tr veya yine Pendik Belediyesi tarafından hazırlanan ailemicinhersey.com üzerinden alınıyor. Başvuruların incelenmesinin ardından listeler oluşturularak aileler randevuyla ziyaret ediliyor.

HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ'NİN İÇNDE NELER VAR?

Hediye paketlerinin içinde 5’li yeni doğan set, 2’li çorap, bebek bezi, ıslak mendil, dijital ateş ölçer, tırnak makası, biberon, emzik, battaniye ve havlu yer alıyor. Pakette ayrıca Bebek Bakımı El Kitabı da bulunuyor.