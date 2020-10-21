Pendik’te İBB tarafından yıkılan mezarlıklara vatandaştan sert tepki!

Pendik Kurtdoğmuş Köyü’ndeki mezarlıklar, İBB zabıta ekipleri eşliğinde iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Köy halkının bu duruma karşı çıktığı anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.