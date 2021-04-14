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  3. Pendik'te iftara geç kalanlara iftarlık paketi desteği sağlandı!

Pendik'te iftara geç kalanlara iftarlık paketi desteği sağlandı!

Pendik Belediyesi tarafından ilçe genelindeki farklı noktalarda Ramazan’ın ilk gününde oruç açmak için eve yetişmeye çalışan vatandaşlara iftar paketleri verildi.

Pendik'te iftara geç kalanlara iftarlık paketi desteği sağlandı!

Ramazan'ın ilk iftar açma zamanında evlerinde bulunamayan vatandaşlar için Pendik Belediyesi, Pendik'in farklı bölgelerinde iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Pendik Köprüsü Metro, Tavşantepe Metro ve Yüksek Hızlı Tren giriş çıkışlarında, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünde, Çarşı Camii çevresi ve Pendik minibüs duraklarındaki yolculara iftariyelik ikramlar verildi. Paketin içerisinde hurma, meyve suyu ve sandviç yer aldı. Evlerinde ilk iftira yetişme telaşında olan tüm vatandaşlar ikram vesilesiyle oruçlarını açabildi.

Pendik'te iftara geç kalanlara iftarlık paketi desteği!Pendik'te iftara geç kalanlara iftarlık paketi desteği!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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