Pendik'te iftara geç kalanlara iftarlık paketi desteği sağlandı!

Ramazan'ın ilk iftar açma zamanında evlerinde bulunamayan vatandaşlar için Pendik Belediyesi, Pendik'in farklı bölgelerinde iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Pendik Köprüsü Metro, Tavşantepe Metro ve Yüksek Hızlı Tren giriş çıkışlarında, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünde, Çarşı Camii çevresi ve Pendik minibüs duraklarındaki yolculara iftariyelik ikramlar verildi. Paketin içerisinde hurma, meyve suyu ve sandviç yer aldı. Evlerinde ilk iftira yetişme telaşında olan tüm vatandaşlar ikram vesilesiyle oruçlarını açabildi.