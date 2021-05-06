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  3. Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

Pendik Belediyesi, yazın gelmesiyle birlikte sivrisinek, karasinek, pire ve kenelerin ilaçlanmasına karşı çalışmalarını başlattı. İlçe genelinde cadde ve sokakların ilaçlayan ekipler ayrıca koronavirüse karşı ise belli bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

Yaz aylarına girilmesiyle artan haşere tehdidine karşı Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri ilçede ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz sıcaklarının yaklaşmasıyla artan sivrisinek, karasinek, pire ve kenelerin ilaçlanmasına dair Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi hızlıca harekete geçti. Çalışmalara katılan ekipler tüm cadde, sokak, bina, boş arsa, mazgal, park ve piknik alanlarında incelemeler başlattı. Bu alanlarda uygun görülen noktalar ilaçlama yapılmak üzere belirlendi.

Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

EKİP GENİŞLETİLDİ

İlaçlama çalışmaları yapan ekip genişletilerek 25 yeni personel eklendi. Tüm ekibin katılım sağladığı özel ilaçlama eğitimleri verildi. Olabilecek muhtemel artışı önlemek amaçlı yapılan incelemeler ve ilaçlama çalışmaları ise devam ediyor. Geceleri yapılacak olan araç üstü ilaçlamaların haziran ayında başlaması planlanıyor.

Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

İLÇEDE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Pandemiyle birlikte başlayan dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değerlendirilmeye alınan bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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