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Pendik'te ilginç video! Karga ile köpeğin gülümseten yemek mücadelesi

Pendik'te ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bir telefon kamerasına yansıyan görüntülerde karga ile köpeğin yemeği almak için ettiği mücadele izleyenleri gülümsetti. İşte o anlar...

Pendik'te gülümseten bir video ortaya çıktı. Pendik’te yeşillik alanda, karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. Bir köpeğin karganın yemeğini alması soncu başlayan kavga ilginç görüntülere sahne oldu.

Kameraya yansıyan görüntülerde; yemeğini almak için mücadele eden karga, köpeğin etrafında bir süre dolaşıyor. Yemeğini alamayacağını anlayan karga, köpeğin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kuyruğunu ısırıyor. Canı yanan köpek kargayı kovalıyor. Sonunda karga uçarak uzaklaşıyor.

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