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  3. Pendik'te ilk ders zili çaldı!

Pendik'te ilk ders zili çaldı!

Pendik'te 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Kurna Mahallesi Semiha Kıraç İlkokulu’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik kaymakamı Dr. Hülya Kaya'nın katılımıyla eşliğinde düzenlenen törenin ardından sınıflar gezilerek öğrencilere başarılar dilendi.

Pendik'te ilk ders zili çaldı!

Türkiye'nin her ilçesinde olduğu gibi Pendik'te de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Semiha Kıraç İlkokulu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Yapılan törende Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik kaymakamı Dr. Hülya Kaya, ilk ders zilini çalıp ardından sınıfları gezerek öğrencilere yeni yıl için başarılar diledi.

6 Eylül'de yüz yüze eğitimle yeni eğitim öğretim yılına Pendik'te başlayan 135 öğrenci, özlem duydukları sınıflarına kavuştu. Kurna Mahallesi Semiha Kıraç İlkokulu’nda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik kaymakamı Dr. Hülya Kaya'nın katılımıyla yapılan törende ilk ders zili çalınıp sınıflarına yerleşen öğrencilerle sohbet edildi. 

Pendik'te ilk ders zili çaldı!

''ÇOK ŞÜKÜR''

Tören'de konuşma yapan Başkan Ahmet Cin; Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Çok heyecanlıyız. 1,5 yıldır uzaktan eğitim görüyordunuz. Çok şükür bugün okulların açılışını yapıyoruz. İnşallah, kapanmanın olmadığı sürekli eğitimin yapıldığı günleri yaşarız.” şeklinde konuştu. Konuşmasında okul idarecileri ve öğretmenlere de seslenen Başkan Ahmet Cin: “Alt yapıdan temizliğe okullarımız için ne gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz.” dedi. Tören sonunda okulun Görsel Sanatlar Atölyesi ile Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Pendik'te ilk ders zili çaldı!Pendik'te ilk ders zili çaldı!

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