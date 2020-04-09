Pendik'te intihar girişimi!

Olay, Pendik'in Kaynarca mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Evli ve çocukları olduğu öğrenilen bir seyyar simitçi bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Zor durumda olduğu öğrenilen Hüseyin adlı kişinin, koronavirüsten dolayı çalışamadığı ve çocukları ile birlikte zor durumda kaldığı öğrenildi.

POLİS, İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

Polis ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Polis, intihar girişiminde bulunan şahsı, dikkatsizliğinden faydalanarak yakaladı.