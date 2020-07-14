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  3. Pendik’te intihar! Şizofreni hastası 7. kattan aşağı düştü

Pendik’te intihar! Şizofreni hastası 7. kattan aşağı düştü

Pendik’te 14:20 sularında meydana gelen olayda 69 yaşlarında şizofreni hastalığı olduğu öğrenilen ve kardeşleriyle kalan Mehmet Pir isimli vatandaş, oturduğu apartmanın en üst katından intihar etti.

Pendik’in Kaynarca Mahallesi Övgü Sokak'ta şizofreni hastası Mehmet Pir, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 katlı apartmanın en üst katından atladı.

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14 Temmuz 2020 Salı 16:39

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