Pendik’te intihar! Şizofreni hastası 7. kattan aşağı düştü

Pendik’te 14:20 sularında meydana gelen olayda 69 yaşlarında şizofreni hastalığı olduğu öğrenilen ve kardeşleriyle kalan Mehmet Pir isimli vatandaş, oturduğu apartmanın en üst katından intihar etti.