Pendik'te ''İstanbul ve Pendik Fotoğrafları'' sergisi düzenlendi

Çarşı Cami ve Tren Garı fotoğrafları gibi çok özel karelerin yer aldığı “İstanbul ve Pendik Fotoğrafları” adlı sergi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı. Sergide Cumhurbaskanlığı Kültür-Sanat Fotoğraf Ödüllü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın çektiği fotoğraflar yer alıyor.

“İstanbul ve Pendik Fotoğrafları” adlı sergi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı. İzzet Keribar’a ait İstanbul’un farklı mekanlarından karelerin yer aldığı sergide Pendik’e ait çarşı, tren garı, Hilmi Abbas Paşa Cami gibi mekanlara ait fotoğraflar da bulunuyor. “Fotoğraf benim yaşam biçimim” diyen sanatçının sergisi 9 Kasım’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Başkan Ahmet Cin kültür-sanat etkinliklerini takip etmeye davet etti

Kaymakam İlhan Ünsal’ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, İzzet Keribar’ı Pendik Belediye Başkan Yardımcılığı dönemlerinden tanıdığını belirterek kendisini örnek bir sanatçı olarak nitelendirdi. Başkan Ahmet Cin konuşmasının sonunda Pendiklileri başta “İstanbul ve Pendik Fotoğrafları” adlı sergisi olmak üzere tüm kültür-sanat etkinliklerini takip etmeye davet etti.

Barış Pınarı Opersyonu’na katılan askerlerimizi unutmadı

Geçen yıl Cumhurbaskanlığı Kültür-Sanat Fotoğrafı Ödülüne layık görülen sanatçı İzzet Keribar açılış konuşmasında Barış Pınarı harekatında terörle mücadele eden Mehmetçikleri unutmayarak “Umarım Barış Pınarı harekatı en iyi şekilde tamamlanır ve Mehmetçikler sağ salim evlerine döner” dedi. Ardından sergi ve Pendik hakkında konuşan Keribar, “20 yıldır Pendik fotoğrafı çekiyorum. Daha önce hiç böyle güzel bir sanat merkezinde sergi açmamıştım. Fotoğraf çekmeyi de paylaşmayı da seviyorum. Fotoğraf benim yaşam biçimim” şeklinde konuştu.