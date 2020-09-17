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  3. Pendik'te karantina denetimleri sürüyor!

Pendik'te karantina denetimleri sürüyor!

Pendik Belediyesi İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra evde karantinaya alınan koronavirüs hastaları ve onlarla temas edenlerin kurallara uyup uymadığını denetlemeye devam ediyor.

Pendik'te karantina denetimleri sürüyor!

Pendik'te karantinadaki hastaların denetimlerini sürdüren Pendik Belediyesi İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, evde kalan hastaların ihtiyaçlarına cevap verirken kurallara uymayan kişilere ise tutanak tutulup kaymakamlıktan idari ve adli para cezası konusunda uyardı.

Pendik Kaymakamlığı koordinesinde koronavirüs tehlikesine karşı konulan kurallara ve alınması gereken önlemlere yönelik kurulan ‘Pendik İlçe Salgın Denetim Merkezi’ çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı olarak çalışan Zabıta Ekipleri evde koronavirüs tedavisi gören ve onlarla temas etmiş karantinadaki kişilerin kurallara uyup uymadığını denetliyor.Ekipler, denetimlerin yanı sıra hastalara sağlık durumlarını sorup ihtiyaçlarını not ediyor.

Pendik'te karantina denetimleri sürüyor!

EVDE OLMAYAN HASTAYA TUTANAK TUTULDU

Şu ana kadar yapılan denetimlerde büyük bir olumsuzluk yaşanmazken evde olmayan, karantina kurallarına uymayan hastalara tutanak tutuldu. Tutanaklar İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Pendik Kaymakamlığı kurallara uymayanlara 3180 TL idari para cezası ve haklarında adli işlem başlatılacağını açıkladı.

Pendik'te karantina denetimleri sürüyor!

Okan Gül
Video Editörü


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