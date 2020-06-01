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  3. Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!

Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!

Pendik'te gülümseten bir video ortaya çıktı. Pendik’te yeşillik alanda, karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. Bir köpeğin karganın yemeğini alması soncu başlayan kavga ilginç görüntülere sahne oldu.

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01 Haziran 2020 Pazartesi 10:44

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