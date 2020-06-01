Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!
Pendik'te gülümseten bir video ortaya çıktı. Pendik’te yeşillik alanda, karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. Bir köpeğin karganın yemeğini alması soncu başlayan kavga ilginç görüntülere sahne oldu.
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 1 Haziran Pazartesi
Bursa'da silahlı çatışmada 1 polis şehit oldu!
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdi! Şehirler arası otobüs seferleri başladı
Hava durumu 1- 2 - 3 Haziran 2020 Sağanak ve dolu geliyor!
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:44
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT