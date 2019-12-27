Pendik'te Kariyer Günleri heyecanı yaşandı

3 gün süren programda 33 üniversitenin katılım gösterdiği 4.sü gerçekleşen Pendik Kariyer Günleri Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin öğrencilere “Burada yetişip büyüyorsunuz. Gelecekteki hayatınızda Pendik’i unutmayın. Sizlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’te 140 bin öğrenci olduğunu hatırlatarak “Geleceğimiz sizlersiniz. Eğitim noktasında çok iyi dönemdesiniz. Burada yetişip büyüyorsunuz. Gelecekteki hayatınızda Pendik’i unutmayın. Sizlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Kariyer Günleri’nden 15 bin öğrencinin yararlanmasını beklediklerini söyledi. Etkinlikte öğrencilere doğru hedefi belirleme, bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olmak için bir seminer verildi. Kendi hayat tecrübesini anlatan Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Bolat, öğrencilere tamamen diploma odaklı düşünmemelerini söyledi. Bir üniversiteden diploma almakla eğitim hayatının bitmediğini vurgulayan Bolat: “Bir diploma asla tek başına yeterli olmuyor. Mezun olduktan 6 ay sonra diploma bilgileri demode olmaya başlıyor. Bu duruma karşı mutlaka kurs, eğitim ve seminerlere katılmak lazım.” dedi.