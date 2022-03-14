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  3. Pendik'te karla mücadele sürüyor: Ekipler 7/24 çalışıyorlar

Pendik'te karla mücadele sürüyor: Ekipler 7/24 çalışıyorlar

Pendik Belediyesi ekipleri 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler kar küreme araçlarıyla yolları temizliyor. Başkan Ahmet Cin tüm operasyonel faaliyetlere bizzat katılıyor.

Pendik'te karla mücadele sürüyor: Ekipler 7/24 çalışıyorlar

Kar yağışına karşı Pendik Belediyesi ekiplerinin mücadelesi sürüyor. 475 personel ve 81 araçla 24 saat esasına göre çalışan ekipler gece gündüz demeden tüm ana ve ara yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Şu ana kadar yollara 1500 ton tuz döken belediye ekipleri köyler bölgesindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

AKOM'DAN YÖNETİLİYOR

Kent genelinde sürdürülen tüm operasyon Güllübağlar Mahallesi'ndeki AKOM'dan yönetiliyor. Planlı çalışmanın yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler de anlık olarak değerlendirilerek sahadaki ekiplere aktarılıyor.

BAŞKAN AHMET CİN SAHADA

Belediye Başkanı Ahmet Cin karla mücadelenin başladığı perşembe gününden bu yana ekiplerle birlikte çalışıyor. AKOM'da kent genelindeki operasyonları anlık olarak takip eden Başkan Ahmet Cin aynı zamanda sahadaki ekiplerin çalışmalarına da bizzat katılıyor.

Belediye ekipleri bir yandan da vatandaşlara sıcak içecek ve yemek ikram ediyor. Ekipler, minibüs durakları metro çıkışları gibi kritik noktalarda sürücülere ve yayalara sıcak çay ve çorba ikram ederek bir nebze olsun içlerini ısıtıyor. Karla mücadele kapsamında sokakta yaşayan hayvanlar düzenli olarak besleniyor. Belediye ekipleri kent genelinde 230 noktaya kuru mama bırakıyor.

Pendik'te karla mücadele sürüyor: Ekipler 7/24 çalışıyorlarPendik'te karla mücadele sürüyor: Ekipler 7/24 çalışıyorlarPendik'te karla mücadele sürüyor: Ekipler 7/24 çalışıyorlar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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