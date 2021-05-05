Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

Kastamonular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Pendik Şubesi geçen yıl ilki düzenlenen 'Hemşehri Dayanışması'nı bu yıl Ramazan ayında tekrardan gerçekleştirdi. Toplanan yardım paralarıyla Pendik'te yaşayan hemşerilere destek veren Kas-Der, yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamış oldu.

Kas-Der Pendik Şubesi ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği 'Hemşehri Dayanışması'nı bu yıl ikinci kez organize etti. Ramazan ayı boyunca toplanan bağışların bir kısmı gıda kolisine çevrilirken, bir kısmı da nakdi olarak Pendik'te yaşayan Kastamonulu hemşehrilerine ulaştırıldı. Büyük bir titizlikle tespit edilen ihtiyaç sahipleri gurbette yalnız olmadıklarını bir kez daha hissetmiş oldular.

500 ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Toplamda 500 adet gıda kolisi dağıtılırken hane nüfusları baz alındığında binlerce Kastamonuluya destek sağlanmış oldu. Yerel kalkınmanın hedeflendiği yardım kampanyasında gönüllüler hem maddi, hem manevi hem de fiziki olarak süreç boyunca aktif rol aldılar.

''NÜFUS BAKIMINDAN PENDİK'TE İLK BEŞTEYİZ''

Kas-Der Pendik yönetim kurulu başkanı Mercan Hüseyin Demircan yaptığı açıklamada "Nüfus bakımından hem İstanbul'da, hem de Pendik'te ilk beşteyiz. Bunca hemşehrimizin bir arada olduğu ortamda mağduriyetler olduğu kadar, mağdurların yarasını sarmaya çalışanların olduğunu da görmek mutluluk verici. Bizler dernekçiliği sadece kağıt üzerinde değil sahada da aktif olarak yapıp bize yüklenen sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz, bu konuda destek veren üyelerimize, yönetim kurulumuza ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.