2021 Haliç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201990480Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de tam kapanma süreci sessiz geçiyor2021 Haliç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2019904842021 Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2019106062021 Hakkari Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1049701662021 Hacettepe Üni. Hidrojeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810556Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullarda mektuplaşma etkinliği düzenlendi2021 Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1047100182021 Giresun Üni. Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104510259Elektrik desteği yardımı nedir? Nasıl alınır? Elektrik yardımı başvuru 2021
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

Bu yıl Kastamonular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından ikincisi düzenlenen 'Hemşehri Dayanışması' adı altında başlatılan yardım kampanyasında Pendik'teki ihtiyaç sahibi hemşeriler yine unutulmadı. Dernek ramazan ayında Pendik'te ikamet eden hemşerilere yarım kolisi göndererek onların bir ihtiyaçlarına cevap verdi.

Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

Kastamonular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Pendik Şubesi geçen yıl ilki düzenlenen 'Hemşehri Dayanışması'nı bu yıl Ramazan ayında tekrardan gerçekleştirdi. Toplanan yardım paralarıyla Pendik'te yaşayan hemşerilere destek veren Kas-Der, yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamış oldu.

Kas-Der Pendik Şubesi ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği 'Hemşehri Dayanışması'nı bu yıl ikinci kez organize etti. Ramazan ayı boyunca toplanan bağışların bir kısmı gıda kolisine çevrilirken, bir kısmı da nakdi olarak Pendik'te yaşayan Kastamonulu hemşehrilerine ulaştırıldı. Büyük bir titizlikle tespit edilen ihtiyaç sahipleri gurbette yalnız olmadıklarını bir kez daha hissetmiş oldular. 

Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

500 ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Toplamda 500 adet gıda kolisi dağıtılırken hane nüfusları baz alındığında binlerce Kastamonuluya destek sağlanmış oldu. Yerel kalkınmanın hedeflendiği yardım kampanyasında gönüllüler hem maddi, hem manevi hem de fiziki olarak süreç boyunca aktif rol aldılar. 

Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

''NÜFUS BAKIMINDAN PENDİK'TE İLK BEŞTEYİZ''

Kas-Der Pendik yönetim kurulu başkanı Mercan Hüseyin Demircan yaptığı açıklamada "Nüfus bakımından hem İstanbul'da, hem de Pendik'te ilk beşteyiz. Bunca hemşehrimizin bir arada olduğu ortamda mağduriyetler olduğu kadar, mağdurların yarasını sarmaya çalışanların olduğunu da görmek mutluluk verici. Bizler dernekçiliği sadece kağıt üzerinde değil sahada da aktif olarak yapıp bize yüklenen sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz, bu konuda destek veren üyelerimize, yönetim kurulumuza ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!Pendik'te Kas-Der'den 'Hemşehri Dayanışması'na büyük destek!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT