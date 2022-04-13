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  3. Pendik'te kaybolan genç kızdan sevindiren haber! Bahar Sinan bulundu!

Pendik'te kaybolan genç kızdan sevindiren haber! Bahar Sinan bulundu!

8 Nisan Cuma günü Pendik'te kaybolan ve en son Bakırköy'de görülen 15 yaşındaki Bahar Sinan'ın bugün bulunduğu öğrenildi.

Pendik'te kaybolan genç kızdan sevindiren haber! Bahar Sinan bulundu!

15 yaşındaki Bahar Sinan isimli genç kız 8 Nisan Cuma gününden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Kayıp genç kızın bulunması için Pendik'in çoğu yerel sitesinde ve sosyal medyasında kayıp ilanları verilmişti.

BAHAR SİNAN BULUNDU

3 gündür kayıp olan genç kız bulundu. Bahar Sinan'ın yakın çevresinden bir kişi genç kızın bulunduğunu bu sabah sosyal medyadan duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bir telefoncuya, telefonunu satarken kameralara yakalanan Bahar Sinan isimli genç kız en son Bakırköy taraflarında görülmüştü. Evden kaçan çocukların hikayelerinin yer aldığı bir kitabı ayrıntılı şekilde okuduğu iddia edilen genç kızın, bu kitabın etkisi altında kaldığı ileri sürüldü.

Pendik'te kaybolan genç kızdan sevindiren haber! Bahar Sinan bulundu! Pendik'te kaybolan genç kızdan sevindiren haber! Bahar Sinan bulundu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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