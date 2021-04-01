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Pendik'te kediler yuvalarına kavuşuyor!

Soğuk havaların sürdüğü şu günlerde sokak hayvanları için çalışmalarına devam eden Pendik Belediyesi, uygun görülen açık alanlara tek katlı kedi evi koymaya devam ediyor.

Pendik'te kediler yuvalarına kavuşuyor!

Pendik Belediyesi, hayvanseverlerin istekleri doğrultusunda soğuk havalarda sokakta kalan kediler için ilçe genelinde uygun görülen açık alanlara tek katlı kedi evi yerleştiriyor.

Pendik Belediyesi, vatandaşların taleplerini değerlendiren ekibi ile uygun görülen açık alanlara kedi evi bırakıyor. Uygulamadan oldukça memnun olan hayvanseverler baktıkları sokak kedilerinin “ev sahibi” olmalarının mutluluğunu yaşıyor.

Pendik'te kediler yuvalarına kavuşuyor!

GÖZETİMLİ VE KORUNAKLI BÖLGELERE DİKKAT EDİLİYOR

Ahşap ve tek katlı olarak tasarlanan kedi evleri Pendik Belediyesinin atölyelerinde üretiliyor. Kedi evleri yalnızca ekiplerin uygun gördüğü siteler, korunaklı bahçeler gibi gözetimli noktalara bırakılıyor. Kedi evi talebinde bulunmak için 444 81 80 numaralı telefonu arayarak talepte bulunmak gerekiyor.

Pendik'te kediler yuvalarına kavuşuyor!Pendik'te kediler yuvalarına kavuşuyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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