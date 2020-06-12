Pendik'te Kemiklidere 10. ve 11. Yankol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı belli bir süre ara verilen Kemiklidere 10. ve 11. Yankol çalışmaları yeniden başladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye ekipleri Kemiklidere 10 ve 11. Yankol çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Kemiklidere 11. Yankol Yolun Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Misakı Milli Caddesi arasındaki 1.050 metrelik 2. etabı tamamlanmak üzere. Pendik’in batıdan doğuya kesintisiz şekilde ulaşım konforu sunmak maksadıyla yapımı süren “Kemiklidere 10. Yankol”da ise Sakız Ağacı Caddesi ile Çiftlik Caddesi arasındaki kısım bitirilmeye çalışılıyor.

Belediye ekiplerinden bilgi alarak çalışmaların yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin, etap etap devam eden Kemiklidere 10 ve 11. Yankol çalışmalarının önemine değinerek “Bu yollar tamamen bittiğinde sürücülere kent içinde kesintisiz ve konforlu bir ulaşım olanağını sunacak nitelikte olacak.” dedi.

KEMİKLİDERE 10. YANKOL NEDİR? BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

Pendik Belediyesinin bugüne kadar yaptığı en büyük yol açma çalışması olarak nitelendirilen “Kemiklidere 10. Yankol” Velibaba Mahallesi’nden başlayıp Ahmet Yesevi Mahallesi’nde sona eriyor. Sürücülere batıdan doğuya kesintisiz ulaşım sağlayacak 9 etaplık yol, kuzeyden güneye sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerini birbirine bağlayacak. E-5 gibi kentin ulaşım anlamında omurgası niteliğinde olacak. Çift gidiş ve çift geliş şeklinde trafik düzeniyle mahalleler arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak.

-Yolun Velibaba (1. Etap) ve Ahmet Yesevi (9. Etap) kısımları tamamlandı.

-Şuanda ise Yayalar Mahallesi’nde (2. Etap) ve Ramazanoğlu Mahallesi'nde (3. etapta) çalışma devam ediyor.

KEMİKLİDERE 11. YANKOL NEDİR? BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

Kemiklidere 11. Yankol ise Velibaba Mahallesi’nden başlayıp Çamçeşme Mahallesi’nde sona eriyor. Aynı zamanda Ankara Caddesi’ndeki trafiği azaltacak yol sırasıyla Güllübağlar, Esenler, Kavakpınar veÇamçeşme Mahallelerinden geçecek.

-Yolun 1. Etabı olan Güllübağlar kısmı tamamlandı.

-Şuanda ise Esenler (2. Etap) ve Çamçeşme (5. Etap) etapları devam ediyor.