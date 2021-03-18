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  3. Pendik'te Kemiklidere 10. Yan Kol için 4. etap çalışmalarına başlandı!

Pendik'te Kemiklidere 10. Yan Kol için 4. etap çalışmalarına başlandı!

Pendik'te ulaşımda rahatlığı sağlamak için uzun zamandır sürdürülen Kemiklidere 10. Yan Kol’un Ramazanoğlu Mahallesi’ndeki 4. etabının çalışmalarına başlandı. Yol açma, kaldırım imalatı, taş duvar yapımı ve ağaç dikiminin gerçekleştirildiği çalışma sayesinde mahalleler arasındaki trafik yoğunluğu da azalacak.

Pendik'te Kemiklidere 10. Yan Kol için 4. etap çalışmalarına başlandı!

9 etaptan oluşan “Kemiklidere 10. Yan Kol”u çalışmasına büyük bir özveriyle devam eden Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar 2. Etap ile Güllübağlar 3. Etap’ta çalışmalarının yanında Ramazanoğlu Mahallesi’nde 4. etap çalışmalarının da startını verdi.

Pendik Belediyesinin ulaşım alanında bugüne kadar hazırladığı en büyük yatırımlardan biri olan Kemiklidere 10. Yan Kol’da çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri Velibaba’dan Ahmet Yesevi Mahallesi’ne kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla hazırlanan ve etaplar halinde yapımı süren yolu tamamlamak için büyük gayret sarf ediyor.

Pendik'te Kemiklidere 10. Yan Kol için 4. etap çalışmalarına başlandı!

RAMAZANOĞLU MAHALLESİ 4. ETAPTA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Toplamda 9 etaptan oluşan ve bugüne kadar Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9. Etabı tamamlanan 10. Yan Kol’da Yayalar 2. Etap ile Güllübağlar 3. Etap’ta çalışmalar sürüyor. Ekipler bu etapların yanı sıra Ramazanoğlu Mahallesi 4. Etap’a da başlayarak yol açma, kaldırım imalatı, taş duvar yapımı ve ağaç dikimi gerçekleştiriyor.

Pendik'te Kemiklidere 10. Yan Kol için 4. etap çalışmalarına başlandı!

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASI BEKLENİYOR

Kemiklidere 10. Yan Kol, Pendik’te ikinci E-5 görevi görecek. Toplamda 7 kavşağın bulunacağı yol, çift gidiş-geliş trafik düzenine sahip olacak. Yol tamamlandığında mahalleler arasındaki trafik yoğunluğu da azalacak.

Pendik'te Kemiklidere 10. Yan Kol için 4. etap çalışmalarına başlandı!

MAHALLELER ARASI ULAŞIMDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Kemiklidere 10. Yan Kol tamamen bittiğinde Velibaba’dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi’ne gidebilecek. Yol, sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerini birbirine bağlayacak.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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