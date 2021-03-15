Pendik'te kimyasal alarmı: Gemi atığı denize sızdı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, bakım ve tamir amacıyla kıyıya yanaşan bir gemiden denize yabancı atık madde boşaldı. Yabancı maddenin kaynağı ve ne olduğu henüz öğrenilemezken deniz suyunun kararması, oluşan tehlikeyi gözler önüne serdi.

DENİZİN ÜZERİ YAĞLI VE SİYAH TABAKAYLA KAPLANDI

Tuzla - Pendik tersaneler bölgesinde, tamir, bakım ve onarım için kıyıya demirlenen bir gemide, henüz öğrenilemeyen bir arızadan kaynaklı atık boşalması meydana geldiği iddia edildi. Alınan bilgiye göre, gemiden denize yabancı atık sıvı boşaldığı ve sıvının kimyasal riski taşıdığı öğrenildi. Pendik sosyal tesislerinin hemen kenarında oluşan kirli görüntüye tanık olanlar tehlikenin farkına varırken deniz canlıları da yaşanan kirlilikten olumsuz etkilendi. Denizde meydana gelen kirli görüntü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MARMARA DENİZİ VE İZMİT KÖRFEZİ TEHLİKENİN GÖBEĞİNDE

Küresel etkilerin yanı sıra denizlerde, insan faktörüyle meydana gelen kirlilik yüzünden her yıl onbinlerce deniz canlısı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken geçtiğimiz ay gemilerden sızan kimyasallar nedeniyle Marmara Denizi ile birlikte İzmit Körfezi'nin suyu da kararmıştı.

DENİZLERDE GEMİ KAYNAKLI OLUŞAN KİRLİLİK

Saatlerce devam eden deniz ulaşım süreci boyunca gemilerde çeşitli atıklar oluşmaktadır. Bunlar; yağlı balast, sintine, slaç, slop, atık yağ, yük artıkları, evsel nitelikli atıksu (pis su) ve katı atık (çöp) tür.

Söz konusu atıkların atıkların uluslararası kurallara uyulmadan denizlere boşaltılması yada deniz kazaları neticesinde denizlere dökülmesi, denizlerde kirliliğe neden olmaktadır.

Tarihsel süreçte yaşanan çeşitli olaylar ve deniz kazaları neticesinde, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla çeşitli uluslararası, bölgesel ve yerel sözleşmeler ve mevzuat çalışmaları yapılmıştır.