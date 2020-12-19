Pendik'te kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler ortalığı birbirine kattı!

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polislerin dur ihtarına uymayan şüpheliler İstanbul Pendik'te ortalığı birbirine kattı. Edinilen bilgilere göre olay Sütçü İmam Caddesinde meydana geldi. Polisin ihtarına uymayan 3 şüpheli 43 EC 276 plakalı araç ile polisten kaçmaya başladı.

GALERİDEKİ SIFIR ARAÇLARA ÇARPTILAR

Yunus Emre Aydın ve Hüseyin Türkyılmaz'a ait olan Maraz Motors adlı galeriye de çarpan ve sıfır kilometre araçlara çarpan şüphelilerin kullandığı araç refüjden geçmeye çalışırken kullanılamaz hale geldi ve durdu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bunun üzerine araçta bulunan 3 şüphelinden biri olan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonrasında polis ekipleri araçta bulunan Burak ve Engin adlı 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

ÜZERLERİNDEN NARKOTİK MADDE ÇIKTI

Yapılan aramada ise araçta narkotik maddeye rastlandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen 2 şüpheli ise görüntülenmek istemeyerek “ Biz terörist miyiz? Bizi çekmeyin” diyerek kendilerini savundular.