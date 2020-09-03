Pendik'te köpeğe cinsel saldırıda bulunan kişiyi darp ettiler

Ülkemizde hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve cinsel saldırılar bir türlü önlenemiyor. Bugün sosyal medya platformu Twitter'da ortaya çıkan bir video sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İstanbul'un Pendik ilçesindeki ormanlık alanda çekildiği iddia edilen bir videoda, 50 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir köpeğe cinsel saldırıda bulurken görüntülendi. Videoyu çeken kişinin olayı cep telefonuyla görüntülemesi sonucu köpek olay yerinde kaçtı. Akabinde ise videoyu çeken kişi, köpeğe cinsel saldırıda bulunan kişiyi darp etti. Şiddet gören kişinin acı içinde "Yeter ağabey" demesi videoya yansırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kişilerin kendi adaletini sağlamasını doğru bulmadığını beyan ederek şiddeti doğru bulmadıklarını kaydetti.

Videonun devamında şüpheli kişiyi bir kişi arkadan tutuyor. Ayrıca şüphelinin üstünün gördüğü şiddetten dolayı kan olduğu görülüyor.

Not: Videoda küfürlü ifadeler bulunmaktadır.