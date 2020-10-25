Pendik'te Kore Savaşı'nın 70. Yıl Dönümü fotoğraf sergisiyle yaşatıldı!

Pendik Gazipaşa Meydanı'nda Kore Savaşı’nın 70. Yıl Dönümü vesilesiyle bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide 1950 yılında başlayan ve 3,5 yıl süren Türk askerlerinin de görev aldığı Kore Savaşı fotoğraflarla anlatıldı.

Pendik Belediyesi de Koreliler Derneği işbirliğiyle fotoğraf sergisi düzenledi. Gazipaşa Meydanı’nda düzenlenen sergide savaşa ait cepheden çekilmiş fotoğrafların yanı sıra dönemi anlatan gazete küpürleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Pandemi nedeniyle açık havada düzenlenen sergi, 25 Ekim Pazar günü sona erecek.

SERGİNİN AÇILIŞINA ÇOK SAYIDA KORELİ KATILDI

Serginin açılışına Kore gazileri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda Koreli katıldı. Koreliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yong Durk Park, serginin Türkiye ve Kore kardeşliği açısından oldukça önemli olduğunu belirterek kanlarını döken Türk askerlerine bir kez daha minnettar olduklarını söyledi.

''YURTTA SULH CİHANDA SULH''

Pendik Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sefa Altunparlar da konuşmasında Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözüne atıfta bulunarak Kore Savaşı hakkında bilgi verdi ve “Bir başka ülkede barış için savaştık. 17 bin Türk askeri, 3,5 yıl orada görev yaptı. 721 şehit verdik ve yüzlerce gazimiz oldu.” dedi.