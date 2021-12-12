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  3. Pendik'te korkunç olay! Cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Pendik'te korkunç olay! Cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay, dehşete düşürdü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Habip Öztürk 7 yaşındaki kızını rehin alarak boğazından kesti. Korkunç olayın detayları görenlerin kanını dondurdu.

Pendik'te korkunç olay! Cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak'ta gerçekleşen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; sinir krizi geçiren Habip Öztürk  7 yaşındaki kız çocuğunu rehin alarak boğazından kesti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen cani baba, kızının boğazını kestikten sonra intihara teşebbüs etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası ekipler olay yerine intikal etti.

KÜÇÜK KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

7 yaşındaki çocuk yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kızının ölümüne sebep olan baba Habip Öztürk'ün ise hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te korkunç olay! Cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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