Pendik'te korkunç patlama! İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü
Pendik Esenyalı Mahallesi’nde bir elektrik direğinin kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alarak patlamaya başladı. Kablodaki ardı arkası kesilmeyen patlama seslerini duyan mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken o anlar kameralara böyle yansıdı.
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