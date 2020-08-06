Pendik’te koronavirüs denetimlerine son hız devam ediliyor!

Türkiye'nin her bir bölgesinde uygulanan koronavirüs denetimleri kapsamında Pendik Belediyesi, sahada 39 ekipten oluşan 120 personeli ile çalışma alanlarında denetimlerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde kafe restoran gibi iş yerlerinin girişinde ateş ölçülüp ölçülmediği kontrol edildi. Aynı zamanda mekanların içerisinde sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Denetimler kapsamında iş yelerine giren Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, vatandaşlara ve çalışanlara uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” Sloganıyla başlatılan COVİD-19 denetimlerine katıldı. Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya’yla birlikte çarşıdaki tüm toplu kullanım alanlarında maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta birimlerinin de katıldığı denetimlerde genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Başkan Ahmet Cin, vatandaşlardan daha fazla hassasiyet beklediklerini ifade ederek “Pendik, pandemi konusunda dikkatli bir ilçe. COVİD-19’un üstesinden geleceğiz, bu konuda inancımız tamdır.” dedi.

Pendik genelinde yapılan denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, gibi yerlerin denetimi yapılıyor. Uygulamada; 120 personel 39 ekip ile 50 berber, kuaför, güzellik merkezi, 4 alışveriş merkezi, 3 pazar yeri, 35 kahvehane, kıraathane, 6 hamam, yüzme havuzları, 56 kafe, lokanta, restoran, 11 spor merkezi, 5 piknik alanı, 5 konaklama tesisi, 8 çay bahçesi, 8 dernek ve lokal, 6 düğün salonu, 14 internet kafe, 3 sinema salonu, 1 lunapark, 6 taksi durağı ve 90 taksi, dolmuş ve otobüs gibi yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimi gerçekleştiriliyor.