Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

Pendik Belediyesi, ilçede kurulan farklı köyler bölgesinde tarımsal üretim yapanlara 11 semt pazarında ücretsiz yer desteği sundu.

Köyler bölgesi olarak bilinen Göçbeyli, Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş ve Emirli Mahallelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilere pazar yeri desteği geldi. Uygulama kapsamında açık ve örtülü (sera) alanda ağırlıklı olarak sebze yetiştiren 250 üreticiye Pendik’te kurulan farklı 11 semt pazarında toplam 120 adet pazar yeri verildi. Destek sayesinde tarım üreticilerinin maliyetleri düşerken vatandaşlar da direk üreticiden daha taze ürün satın alma imkanına kavuştu.

PAZARLARDA BULUNAN TEZGAH SAYISI

Pendik Sahil Semt Pazarı: 44

Orhangazi Semt Pazarı: 12

Yenişehir Modern Semt Pazarı: 10

Kavakpınar Semt Pazarı: 10

Ertuğrulgazi Semt Pazarı: 9

450 Konutlar Semt Pazarı: 8

Esenler Semt Pazarı: 7

Harmandere Semt Pazarı: 6

Şeyhli Semt Pazarı: 5

Velibaba Semt Pazarı: 5

Güllübağlar Semt Pazarı: 4