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  3. Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

Göçbeyli, Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş ve Emirli Mahallelerinden oluşan köyler bölgesine Pendik Belediyesi, semt pazarlarında ücretsiz yer desteği vererek üreticiyi direk vatandaşlarla buluşturdu. Bu sayede üretim maliyetlerinde düşüş yaşanırken vatandaşların taze ürün alma imkanı verildi.

Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

Pendik Belediyesi, ilçede kurulan farklı köyler bölgesinde tarımsal üretim yapanlara 11 semt pazarında ücretsiz yer desteği sundu.

Köyler bölgesi olarak bilinen Göçbeyli, Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş ve Emirli Mahallelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilere pazar yeri desteği geldi. Uygulama kapsamında açık ve örtülü (sera) alanda ağırlıklı olarak sebze yetiştiren 250 üreticiye Pendik’te kurulan farklı 11 semt pazarında toplam 120 adet pazar yeri verildi. Destek sayesinde tarım üreticilerinin maliyetleri düşerken vatandaşlar da direk üreticiden daha taze ürün satın alma imkanına kavuştu.

Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

PAZARLARDA BULUNAN TEZGAH SAYISI

Pendik Sahil Semt Pazarı: 44

Orhangazi Semt Pazarı: 12

Yenişehir Modern Semt Pazarı: 10

Kavakpınar Semt Pazarı: 10

Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

Ertuğrulgazi Semt Pazarı: 9

450 Konutlar Semt Pazarı: 8

Esenler Semt Pazarı: 7

Harmandere Semt Pazarı: 6

Pendik'te köyler bölgesi çiftçilerini sevindiren haber! Pazar yeri desteği geliyor

Şeyhli Semt Pazarı: 5

Velibaba Semt Pazarı: 5

Güllübağlar Semt Pazarı: 4

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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