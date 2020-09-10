Pendik'te küçük zabıtalardan büyük koronavirüs denetimi!

Pendik'te haftada iki kere Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya tarafından yapılan maske, mesafe ve temizlik denetimleri bu hafta Çocuk Zabıtalarla düzenlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken denetim sonrasında yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Ahmet Cin “Büyükler bu kez mesajı çocuklarımızdan alsın istedik.” diyerek Çocuk Zabıtaları tebrik etti.

''PENDİK'TE DUYARLILIK ÜST SEVİYEDE''

Çocuk Zabıtalarla yapılan denetimi ulusal basın da takip etti. Bir soru üzerine Pendik’teki koronavirüse karşı vatandaşların tedbirlerini değerlendiren Başkan Ahmet Cin “Pendik, denetimlerin de etkisiyle çok daha hassas hale gelmiş durumda. Hakikatten vatandaşlarımıza teşekkür etmek lazım. Genel itibariyle duyarlılık üst seviyede, bunu görebiliyoruz.” dedi.

''PENDİK'TE VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE AZAMİ DİKKAT ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ''

Kaymakam Dr. Hülya Kaya da Çocuk Zabıtalarla yapılan denetimi değerlendirerek “Toplumun her kesiminin denetimin bir parçası olmasını istiyoruz. Hakikaten de esnafımızın da vatandaşımızın da tedbirlere azami dikkat ettiğini görüyoruz.” dedi ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.