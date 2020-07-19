Pendik'te 'kurban pazarı' hizmete açıldı!

Bu yıl ki kurbanlar için koronavirüse karşı gerekli önlemleri alan Pendik Belediyesi, Kurtdoğmuş Yolu üzerindeki Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı vatandaşların hizmetine sundu.

4 bin büyük ve küçükbaş hayvan kapasiteli Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda alt ve üstyapı hazırlıkları tamamlandı. Alan, 16 Temmuz itibarıyla hizmet vermeye başladı. Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda bu yıl farklı olarak Koronavirüs riskine karşı sosyal mesafe, dezenfektan gibi önlemler alındı. Bu yıl ki kesim ücretleri ise büyükbaş için 570 TL, küçükbaş içinse 130 TL olarak belirlendi.

Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda hizmet veren görevliler ve alana gelen vatandaşlar için virüs önlemleri alındı. Tüm çadırlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Alana gelen herkes için ateş ölçümü yapılıyor. Kurbanlık almaya gelenlerin maskesi yoksa ücretsiz maske veriliyor.Ayrıca tüm alanda sosyal mesafeyi gösteren etiketler yerleştirilirken her çadıra da dezenfektan üniteleri konuldu.

Alandaki tüm kurbanlıklar Pendik Belediyesi veteriner hekimlerince kontrol edildi. Kontrol edilen ve kurban edilmeye uygun olan kurbanlıkların kulağına turuncu renkte “Kurban olmaya uygundur” küpesi takıldı. Ayrıca vatandaşlar, alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini Tarım ve Orman Bakanlığınınhayvan kayıt sistemi TÜRKVET’e bağlı olarak çalışan "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı” uygulaması üzerinden de öğrenebilecek.

Kurban Satış ve Kesim Alanı’na kendi imkânlarıyla gidemeyen alıcılar için 16 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında belediye tarafından 4 ayrı noktadan ücretsiz servis hizmeti verilecek. Pendik Merkez, Kaynarca, Velibaba ve Ahmet Yesevi Mahallelerinden kalkacak servislerle belirli saatlerde kurban alanına ulaşım sağlanacak.