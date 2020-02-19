Pendik'te kütüphaneler için önemli gelişme! Yeni saat uygulaması geliyor

Eğitim ve öğretim de yenilikleriyle adından söz ettiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kütüphanelerde artan yoğunlukla ilgili yeni bir gelişme uygulayacağı duyurdu. Alparslan Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri ziyareti sırasında konuşan Ahmet Cin, “Yoğun olan kütüphanelerimiz akşam 9’a kadar açık kalacak.” diyerek müjdeyi verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu hafta Alparslan Anadolu Lisesi'ne giden Başkan Ahmet Cin, okulun spor salonunu hizmete açtı. Konferans salonundaki sohbetin ardından ise okçuluk eğitimi alan öğrencilere eşlik ederek ziyaretini hatıra fotoğrafıyla sonlandırdı.

Konferans salonunda öğrencilerle sohbet ederek soruları cevaplayan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Sizleri ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Alparslan Anadolu Lisesi gözbebeği okullarımızdan biri. İnşallah, istediğiniz noktaya gelirsiniz. Sizlere başlıca tavsiyem 25 yaşınıza kadar temel eğitimleri alın. En az 2 dil bilin.” dedi. Programda kütüphanelerle ilgili bir soruyu cevaplayan Başkan Ahmet Cin, öğrencilere ve kitapseverlere “Yoğun olan kütüphanelerimiz akşam 9’a kadar açık kalacak.” müjdesini verdi.